Fábrica de Carnaval pega fogo no Rio e dezenas de funcionários são resgatados pela janela

Um incêndio atinge uma fábrica de roupas para o carnaval no bairro de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros trabalha para resgatar dezenas de pessoas que estão presas em decorrência do incêndio em fábrica de Carnaval, que começou pouco antes das 8h desta quarta-feira (12). As causas do sinistro ainda são desconhecidas. Até o momento, cinco vítimas foram encaminhadas para atendimento hospitalar.

