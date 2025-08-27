Fábrica de pijamas de luxo de SC investe R$ 58 milhões em expansão com incentivo fiscal
Empresa de Brusque foi contemplada por programa de desenvolvimento estadual
A fábrica de pijamas de luxo e moda praia, Vistacor, de Brusque, conhecida pela marca Luá Luá, vai ampliar sua estrutura com um investimento de R$ 58,9 milhões.
