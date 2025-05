‘Fábrica dos bilionários’ de SC, WEG abre vagas de estágio em todo o país Com sede em Jaraguá do Sul, multinacional tem vagas nas áreas técnica, administrativa, tecnologia da informação e engenharia ND Mais|Do R7 08/05/2025 - 20h47 (Atualizado em 08/05/2025 - 20h47 ) twitter

A catarinense WEG, conhecida por ter seus acionistas na lista dos bilionários do Brasil e uma das líderes globais na fabricação de motores elétricos, abriu o processo seletivo para o Programa de Estágio 2025/2.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades e como se inscrever!

