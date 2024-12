Fabricante da Brastemp e Consul abre mais 250 vagas em SC com benefícios e bônus de assiduidade Fabricante da Brastemp e Consul abre mais 250 vagas em SC com benefícios e bônus de assiduidade ND Mais|Do R7 01/12/2024 - 09h48 (Atualizado em 01/12/2024 - 09h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Whirlpool

A Whirlpool, fabricante de eletrodomésticos e dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, está com mais de 250 vagas efetivas para a função de operador(a) de produção nas áreas de manufatura em sua planta de Joinville, no Norte de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as oportunidades!

Leia Mais em ND Mais:

Verão em SC terá pancadas de chuva intensas e acumulados acima da média

Ecoparque receberá Feira de Turismo, Artesanato e Produtos Coloniais em Chapecó

Trilha ‘Memórias de Indaial’ traz 35 pontos de contemplação em roteiro rico em cultura