Facada nas costas: homem é condenado a 12 anos por homicídio em posto de gasolina em Lages

O autor de um homicídio em Lages foi condenado pelo Tribunal do Júri a 12 anos de prisão em regime inicial fechado. O crime ocorreu no dia 23 de janeiro de 2023, em um posto de combustíveis do município. Na ocasião, durante uma briga generalizada, um homem foi morto com uma facada nas costas.

