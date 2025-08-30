Faccionado pega 18 anos de prisão após matar homem por furto de bicicleta em comunidade de SC
Caso ocorreu na madrugada do réveillon de 2024, em São José, quando vítima levou uma surra com barras de ferro de ‘tribunal do crime...
O julgamento de quatro faccionados acusados de matar um homem a golpes de ferro em São José, na Grande Florianópolis, começou na quarta-feira (27). Na data, o primeiro do grupo foi condenado a 18 anos de prisão. O homicídio ocorreu em 1º de janeiro de 2024, réveillon, após a vítima ser acusada pela facção de furtar uma bicicleta.
O julgamento de quatro faccionados acusados de matar um homem a golpes de ferro em São José, na Grande Florianópolis, começou na quarta-feira (27). Na data, o primeiro do grupo foi condenado a 18 anos de prisão. O homicídio ocorreu em 1º de janeiro de 2024, réveillon, após a vítima ser acusada pela facção de furtar uma bicicleta.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso impactante.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso impactante.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: