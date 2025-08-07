Facilita Car é investigada pelo Procon por suspeita de estelionato em Florianópolis Consumidores abriram denúncias contra a empresa por problemas na negociação de contratos e veículos vendidos com defeitos ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 22h37 ) twitter

O Procon de Santa Catarina possui 16 processos administrativos abertos contra a revendedora de carros Facilita Car, de Florianópolis. Consumidores denunciaram a empresa por problemas na compra de automóveis, que eram vendidos com defeitos mecânicos, dívidas e financiamento não autorizado.

Para mais detalhes sobre essa investigação e as orientações do Procon, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

