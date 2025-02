Fale, não cale! Imagine-se tomando um café, folheando as páginas do jornal e se deparando com histórias que tocam o coração e provocam a mente; confira... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 28/02/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Screaming halftone lips. Illustration of gossip at work. Vector illustration of hate on social networks. Gossiping women. Two women discussing something. Trendy newspaper elements

Caro (a) leitor (a), Se você me acompanha semanalmente aqui no jornal, já deve saber que o desafio de aceitar escrever esta coluna nasceu da possibilidade de “ter voz”. E quando essa voz atinge e toca as pessoas a ponto de elas investirem alguns momentos do seu bem mais precioso – o tempo – para se comunicarem comigo através de mensagens, comentários e até e-mails, sinto que estou no caminho certo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a importância de dar voz aos seus sentimentos!

Leia Mais em ND Mais:

Investigações revelam detalhes sobre morte de homem com tiro na região da genitália em SC

Quadra na Zona Norte de Joinville será uma ‘grande rotatória’; veja o que muda no trânsito

Caminhão atropela condutor de scooter e vítima morre em Itapema