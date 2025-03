Falência da Teka: 6 perguntas e respostas sobre o declínio da gigante têxtil de SC Nova decisão judicial reverteu a falência da tradicional empresa de Blumenau, que retornou ao processo de recuperação judicial ND Mais|Do R7 23/03/2025 - 12h08 (Atualizado em 23/03/2025 - 12h08 ) twitter

No mercado desde 1926, a tradicional empresa de Blumenau se tornou referência no setor têxtil, como uma das maiores fabricantes de artigos de cama, mesa e banho da América Latina. Em 2012, a empresa entrou em recuperação judicial, que culminou no decreto de falência da Teka em 27 de fevereiro.

