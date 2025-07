Falência de construtora e ‘pesadelo’ há 30 anos: a história do prédio em demolição em SC Há 30 anos, prédio condenado é alvo de reclamações de vizinhos em Itajaí por problemas de segurança e riscos à saúde ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 20h22 (Atualizado em 16/07/2025 - 20h22 ) twitter

Depois de 30 anos abandonado, o prédio condenado na rua Antônio Ayres dos Santos, no bairro São Vicente, em Itajaí, começou a ser demolido nessa terça-feira (15). A história por trás dessa construção inclui problemas de segurança, riscos à saúde da população e perturbação à vizinhança.

Saiba mais sobre essa história impactante e as repercussões para a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

