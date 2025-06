Falha em entrega e cobrança abusivas Procon SC convoca Uber para dar explicações a catarinenses Empresa acumula mais de 200 reclamações desde 2022 e terá que explicar ao Procon SC o posicionamento sobre as queixas recebidas ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 28/06/2025 - 06h35 ) twitter

Com mais de 200 reclamações formais registradas desde 2022, a empresa de transporte por aplicativo Uber foi convocada pelo Procon de Santa Catarina para prestar esclarecimentos. O órgão de defesa do consumidor busca obter um posicionamento oficial da companhia sobre as queixas recebidas.

Para mais detalhes sobre essa situação e as implicações para os usuários, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

