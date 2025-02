Falso ‘irmão de juiz’, que prometia vitórias em tribunais de SC, é preso em MG; entenda o caso Segundo investigação, ele cobrava mais de R$ 5 mil de pessoas com processos em andamento e prometia uma falsa interferência na justiça... ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 05h05 (Atualizado em 30/01/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 37 anos que fingia ser irmão de juiz na Grande Florianópolis foi preso na última terça-feira (28) após ser encontrado em Juiz de Fora (MG). Segundo a investigação do TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), ele é suspeito de cobrar dinheiro de réus em processos criminais na capital catarinense, prometendo falsamente decisões judiciais favoráveis em troca de valores entre R$ 5 mil e R$ 10 mil.

Saiba mais sobre essa intrigante história e as implicações legais no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Cirurgião plástico acusado de lesão corporal tem R$10 milhões bloqueados

Romeno acusado de atear fogo na casa da ex e matar homem em SC é encontrado e preso na Bolívia

Barra empata pela quinta vez e Hercílio Luz segue sem vencer no Catarinense