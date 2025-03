Falso motoboy é preso após aplicar golpe da maquininha em policial de SC Junto com comparsa, suspeito aplicou mais de 50 golpes em Joinville e Itajaí e movimentou mais de R$ 300 mil com práticas criminosas... ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 13/03/2025 - 09h26 ) twitter

Dois homens foram presos por aplicarem o golpe da maquininha em Santa Catarina. Um dos suspeitos, um jovem de 25 anos, teria lesado uma policial penal de Joinville, no Norte do estado, com o mesmo golpe da entrega de flores. Ambos foram presos nesta quarta-feira (12), em Itajaí, e são investigados por movimentar mais de R$ 300 mil com as práticas criminosas.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes da investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

