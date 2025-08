Falso recrutador é preso em SC após aplicar golpes que somam mais de R$ 170 mil Suspeito é membro de organização criminosa especializada em estelionato e foi preso em Criciúma enquanto iniciava nova entrevista falsa... ND Mais|Do R7 31/07/2025 - 21h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 21h18 ) twitter

Um estelionatário que se passava por falso recrutador de uma agência de empregos para coletar dados das vítimas foi preso em flagrante durante uma ação da Polícia Civil em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O suspeito, de acordo com a investigação, é membro de uma organização criminosa paranaense que aplicava os golpes no litoral catarinense.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes do golpe no nosso parceiro ND Mais.

