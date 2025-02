Falta de licença suspende Arrancada de Caminhões em Balneário Arroio do Silva Evento tradicional da região atrai diversos turistas para o Litoral Sul catarinense ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 18/02/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O tradicional evento da Arrancada de Caminhões, que atrai diversos turistas para Balneário Arroio do Silva, no Litoral Sul de Santa Catarina, não está autorizada a acontecer em 2025, devido a uma licença suspensa pelo IMA (Instituto do Meio Ambiente).

Para mais detalhes sobre essa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Folgas em 2025: veja lista de feriados e pontos facultativos em Itajaí e região

Chapecó oferece mais de mil vagas de emprego nesta semana; confira as entrevistas

Teatro inédito e brincadeiras: Osterfest 2025 terá novidades para toda a família em SC