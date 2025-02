Falta de lombadas em via da Lagoa da Conceição gera perigo e apreensão Lombadas foram removidas em outubro do ano passado por causa de obra de revitalização, que está em andamento; prefeitura deu prazo... ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 10h47 (Atualizado em 23/01/2025 - 10h47 ) twitter

Moradores do Canto e do Porto da Lagoa, na Lagoa da Conceição, vivem meses de preocupação com o trânsito da principal via da região, a Laurindo Januário da Silveira. Revitalizada, a rua teve as lombadas removidas em outubro do ano passado, e até agora não houve substituição por outro equipamento de redução de velocidade.

Para entender melhor os riscos enfrentados pela comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

