Falta de luz e água: aluna denuncia precariedade em moradia estudantil da UFSC em Florianópolis Estudante de direito usou as redes sociais para reclamar da falta de estrutura; pró-reitoria de Assuntos Estudantis afirma que está... ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 07h05 (Atualizado em 18/04/2025 - 07h05 )

A estudante da 5ª fase de Direito na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), Suellem Silva, usou as redes sociais para denunciar a falta de estrutura na moradia estudantil da instituição. No relato, publicado no Instagram, nessa quarta-feira (16), a universitária conta que não há água, luz nos corredores e gás nos alojamentos, que são disponibilizados para cerca de 150 estudantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre a situação enfrentada pelos estudantes.

