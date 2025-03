Falta de saneamento em SC causou mais de 12 mil internações hospitalares pelo SUS em 2024 Estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil mostra que contaminações por insetos ou vetor de transmissão seria menor com saneamento... ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 19/03/2025 - 22h05 ) twitter

O SUS (Sistema Único de Saúde) realizou 344,4 mil internações provocadas por falta de saneamento, as chamadas DRSAI (Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado). A região Sul foi a terceira com a maior incidência de casos. Em Santa Catarina, foram 12.378 internações em hospitais públicos ao longo do ano de 2024.

Saiba mais sobre os impactos da falta de saneamento e as internações em Santa Catarina consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

