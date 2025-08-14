‘Falta muito ainda’, diz cacique após anúncio de R$ 70 mi para aldeia indígena e barragem em SC
Investimento anunciado pelo governo inclui construção de casas para a comunidade Laklãnõ-Xokleng e obras de manutenção na Barragem...
O governo de Santa Catarina anunciou, nesta terça-feira (12), um investimento de R$ 70 milhões que contempla a construção de casas para a comunidade indígena Laklãnõ-Xokleng, além de obras de manutenção e melhorias na Barragem de José Boiteux. O anúncio ocorre após mais de duas décadas de impasses envolvendo as obras e a aldeia.
