'Falta muito ainda', diz cacique após anúncio de R$ 70 mi para aldeia indígena e barragem em SC Investimento anunciado pelo governo inclui construção de casas para a comunidade Laklãnõ-Xokleng e obras de manutenção na Barragem... ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 13/08/2025 - 22h18 )

O governo de Santa Catarina anunciou, nesta terça-feira (12), um investimento de R$ 70 milhões que contempla a construção de casas para a comunidade indígena Laklãnõ-Xokleng, além de obras de manutenção e melhorias na Barragem de José Boiteux. O anúncio ocorre após mais de duas décadas de impasses envolvendo as obras e a aldeia.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa e as reações da comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

