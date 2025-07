Família Acolhedora: nova política de proteção à infância e adolescência é lançada em Criciúma Serviço que aposta na afetividade para acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade será apresentado nesta quinta... ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 03h56 (Atualizado em 17/07/2025 - 03h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Toda criança e adolescente merece crescer cercado de cuidado, dignidade e afeto. Com esse compromisso, a Prefeitura de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, criou o serviço Família Acolhedora. A iniciativa será apresentada, nesta quinta-feira (17), às 10h, no Salão Ouro Negro do Paço Municipal Marcos Rovaris. A cerimônia, aberta ao público, marcará o início oficial do serviço, bem como explicará o funcionamento, os requisitos para a inscrição e o papel das famílias acolhedoras.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em ND Mais:

Cidade de SC isenta famílias de baixa renda de multa por falta de calçadas; veja a nova lei

Carga é saqueada após acidente e peças de porco são levadas em porta-malas em SC

‘Julgar ela? Jamais’: pai de bebê que recebeu antídoto de cobra em SC não culpa profissional