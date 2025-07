Família acusa negligência em caso de dentista morto em cela e MP pede investigação de ‘omissão’ Pedido do MPSC foi enviado à Corregedoria da Polícia Civil, que deverá ouvir agentes envolvidos na ocorrência que terminou com a morte... ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) pediu novas diligências à Corregedoria da Polícia Civil para entender as circunstâncias que antecederam a morte de Cezar Maurício Ferreira, dentista morto em cela de delegacia na Grande Florianópolis. Em nota enviada à reportagem do ND Mais, o advogado que representa a família refuta a tese de embriaguez apresentada pela Polícia Militar, responsável pela prisão de Cezar. “Provas produzidas pela própria polícia revelam uma cadeia de negligências fatais”, afirma o posicioamento.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Falta de equipamento paralisa cirurgias de catarata em hospitais da Grande Florianópolis

Pronampe SC é reativado com créditos de R$ 20 mil a R$ 150 mil para micro e pequenos negócios

Super plantação de maconha equivalente a 31 toneladas é descoberta em pacata área de SC