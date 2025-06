Família com bens de luxo e empresa de R$ 21 mi: os indícios de fraude no Universidade Gratuita Levantamento realizado pelo TCE-SC e divulgado nesta quarta-feira (11) mostra que, ao menos, 18.383 foram beneficiados indevidamente... ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 12/06/2025 - 09h16 ) twitter

O relatório do TCE-SC (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina), que apontou possíveis fraudes nos programas Fumdesc e Universidade Gratuita, constatou que mais de 15 mil beneficiados possuem divergências em relação ao patrimônio declarado.

Para saber mais sobre as investigações e os detalhes das irregularidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

