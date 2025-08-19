Família de viajante e advogada mortos no Chile aguarda chegada dos corpos para velório em SC
Alex Tibola e Liane Tibola morreram em um acidente no Chile no dia 9 deste mês; família, de Maravilha, aguarda a chegada dos corpos...
Os corpos do viajante, Alex Tibola, e da advogada, Liane Tibola, ainda não chegaram ao Brasil. Eles morreram em um acidente de moto no dia 9 de agosto, no Chile. Alex Tibola era conhecido por suas viagens pelo mundo. Segundo Gabriel Isotton, amigo e colega de trabalho de Alex, ainda não há uma data definida para o velório e sepultamento, que deverá ocorrer em Maravilha, no Oeste de Santa Catarina.
Os corpos do viajante, Alex Tibola, e da advogada, Liane Tibola, ainda não chegaram ao Brasil. Eles morreram em um acidente de moto no dia 9 de agosto, no Chile. Alex Tibola era conhecido por suas viagens pelo mundo. Segundo Gabriel Isotton, amigo e colega de trabalho de Alex, ainda não há uma data definida para o velório e sepultamento, que deverá ocorrer em Maravilha, no Oeste de Santa Catarina.
Para mais detalhes sobre essa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre essa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: