Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Família de viajante e advogada mortos no Chile aguarda chegada dos corpos para velório em SC

Alex Tibola e Liane Tibola morreram em um acidente no Chile no dia 9 deste mês; família, de Maravilha, aguarda a chegada dos corpos...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Os corpos do viajante, Alex Tibola, e da advogada, Liane Tibola, ainda não chegaram ao Brasil. Eles morreram em um acidente de moto no dia 9 de agosto, no Chile. Alex Tibola era conhecido por suas viagens pelo mundo. Segundo Gabriel Isotton, amigo e colega de trabalho de Alex, ainda não há uma data definida para o velório e sepultamento, que deverá ocorrer em Maravilha, no Oeste de Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre essa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.