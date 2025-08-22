Família desmaia dentro do carro em SC e suspeita é de gás letal
Homem, mulher e bebê passaram mal após sentirem odor forte dentro do carro em Itaiópolis; bombeiros suspeitam de inalação de gás tóxico...
Um homem, uma mulher e um bebê, em Itaiópolis, no Norte de Santa Catarina, passaram mal e chegaram a ficar inconscientes na noite dessa quarta-feira (20) após voltarem de uma viagem de carro. A suspeita é de que a família tenha inalado gás tóxico.
Um homem, uma mulher e um bebê, em Itaiópolis, no Norte de Santa Catarina, passaram mal e chegaram a ficar inconscientes na noite dessa quarta-feira (20) após voltarem de uma viagem de carro. A suspeita é de que a família tenha inalado gás tóxico.
Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: