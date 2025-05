Família do crime: cunhado de líder do PGC foi preso por atentados na Grande Florianópolis Criminoso foi localizado em Palhoça, na Grande Florianópolis, e participou diretamente da invasão que motivou queima de veículos e... ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 07h43 (Atualizado em 16/05/2025 - 07h43 ) twitter

Mais duas pessoas foram presas por participação direta nos atentados na Grande Florianópolis, que incendiaram veículos e barricadas em diferentes cidades, em outubro de 2024. Na ocasião, os criminosos buscavam mascarar a fuga de membros do PGC (Primeiro Grupo da Catarinense), após uma tentativa de invasão à comunidade do Papaquara, no Norte da Ilha. Até o momento, 30 pessoas foram presas por envolvimento no caso.

Para mais detalhes sobre essa operação e os envolvidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

