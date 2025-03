Família do ‘Jogo do Tigrinho’: polícia faz novas revelações sobre o caso em SC Família suspeita de divulgar plataformas de apostas irregulares é investigada por diversos crimes, entre eles, corrupção de menores... ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 10h27 (Atualizado em 07/03/2025 - 10h27 ) twitter

A Polícia Civil de Santa Catarina divulgou novas informações sobre a investigação da família do “Jogo do Tigrinho”, suspeita de divulgar plataformas online de apostas irregulares. A família é investigada por crimes como exploração de jogos de azar, estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra as relações de consumo e ordem tributária.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

