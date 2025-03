Família doará órgãos de bombeira de SC que morreu após se afogar em curso de mergulho Tainá Pauli seria a primeira bombeira mulher do batalhão de Chapecó a concluir o curso de mergulho autônomo ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 23h45 (Atualizado em 28/03/2025 - 23h45 ) twitter

Família doará órgãos de bombeira de SC que morreu nesta sexta-feira (28), após se afogar em curso de mergulho no rio Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. Lotada no 6ºBBM (Batalhão de Bombeiros Militar) em Chapecó, no Oeste, a soldado Tainá Pauli, de 28 anos, ficou internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), por 10 dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa triste história.

