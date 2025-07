Família milionária de SC condenada por vender lotes ilegais recebeu auxílio emergencial Família Guimarães foi condenada por vender mais de mil lotes ilegais no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 01h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 01h37 ) twitter

A família Guimarães ficou milionária com a venda de mil lotes ilegais em Florianópolis, apontou a Justiça catarinense. No entanto, a sentença contra Gilvã Guimarães da Silva — corretor de imóveis condenado no dia 10 de julho a 18 anos de prisão — aponta que sua esposa, Ana Paula da Rocha Gaspary, recebeu R$ 8,5 mil em auxílio emergencial em 2021, no pico da pandemia da covid-19.

