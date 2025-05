Família que perdeu casa em incêndio em Blumenau faz vaquinha para reconstruí-la Incêndio destruiu completamente a casa e causou queimaduras de 2° grau em uma moradora ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 20h35 (Atualizado em 24/05/2025 - 20h35 ) twitter

Após um incêndio de grandes proporções destruir completamente uma casa em Blumenau no último segunda (19), uma vaquinha está sendo organizada pelos moradores do local para arcar com os prejuízos. Fabiana Araújo de Melo, filha do casal que estava na casa na hora do fogo, confirmou que cerca de 95% dos bens materiais foram perdidos naquela noite.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre como ajudar essa família em um momento tão difícil!

