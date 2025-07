Família vence disputa judicial contra a Celesc e mantém terreno ocupado há 30 anos em Lages Juiz negou pedido da Celesc e reconheceu que a família tem posse contínua e pacífica desde 1993 na disputa judicial ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 10/07/2025 - 21h57 ) twitter

Uma família de Lages, na Serra catarinense, venceu na Justiça uma disputa contra a Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) e garantiu o direito de permanecer em um terreno ocupado há mais de 30 anos no bairro Salto Caveiras, a cerca de 15 km da região central da cidade. A Celesc alegava ser dona do terreno e tentou reavê-lo por meio de uma ação de reintegração de posse. Segundo a empresa, a área era pública e deveria servir à geração de energia elétrica. A família, no entanto, provou que vive e trabalha no local desde os anos 1990, mantendo um comércio conhecido na região. A Justiça entendeu que nunca houve uso real do terreno por parte da concessionária.

