Famílias Dizem Não ao Velório Coletivo em Luto por Tragédia Aérea Pelo menos 11 famílias de vítimas do acidente com o avião da Voepass que moram em Cascavel, no Paraná, rejeitaram o plano da prefeitura... ND Mais|Do R7 13/08/2024 - 21h46 (Atualizado em 13/08/2024 - 21h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pelo menos 11 famílias de vítimas do acidente com o avião da Voepass que moram em Cascavel, no Paraná, rejeitaram o plano da prefeitura local de fazer um velório coletivo na cidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Famílias de vítimas do acidente com avião da Voepass recusam velório coletivo no Paraná

• Virou Disneylândia? Candidata é registrada com foto do Pato Donald nas Eleições 2024

• ‘Amigo e ídolo’: morte de Marcão, figura do esporte de Joinville, repercute em SC