Famílias indígenas serão realocadas em aldeia de 557 hectares em Jaraguá do Sul Com investimento de R$ 6 milhões, a compra das terras da aldeia foi finalizada em dezembro de 2024 ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 14/03/2025 - 21h45 )

Seis famílias, com cerca de 40 integrantes, serão realocadas em uma nova aldeia de 557 hectares que será preparada em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. A aquisição da área foi realizada como medida de compensação aos povos indígenas devido ao licenciamento ambiental das obras da BR-280 na região.

