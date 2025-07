Famílias realocadas da Leopoldo Sander são contempladas com terrenos em Chapecó Famílias foram realocadas devido às obras na avenida Leopoldo Sander recebem terrenos e terão casas construídas com apoio da Prefeitura... ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h57 ) twitter

Famílias que moravam em áreas não regularizadas nas proximidades da avenida Leopoldo Sander, em Chapecó, no Oeste catarinense, e foram removidas para a execução das obras de duplicação da via, foram contempladas com terrenos em bairros da cidade. Ao todo, 23 lotes foram sorteados pela Prefeitura, que também vai bancar a construção das casas com recursos do Fundo Municipal de Habitação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa importante conquista para as famílias!

