Famosa por produção de uva rara, cidade de SC abre processo seletivo com salários até R$ 11 mil A Prefeitura de Urussanga, no Sul do estado, está com inscrições abertas para cargos de diferentes níveis de escolaridade ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 16/08/2025 - 00h57 )

A Prefeitura de Urussanga, no Sul de Santa Catarina, está com um processo seletivo em aberto. Ao todo, são ofertadas vagas imediatas e de cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.730,00 a R$ 11.471,80.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as oportunidades disponíveis!

