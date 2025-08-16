Famosa por produção de uva rara, cidade de SC abre processo seletivo com salários até R$ 11 mil
A Prefeitura de Urussanga, no Sul do estado, está com inscrições abertas para cargos de diferentes níveis de escolaridade
A Prefeitura de Urussanga, no Sul de Santa Catarina, está com um processo seletivo em aberto. Ao todo, são ofertadas vagas imediatas e de cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.730,00 a R$ 11.471,80.
A Prefeitura de Urussanga, no Sul de Santa Catarina, está com um processo seletivo em aberto. Ao todo, são ofertadas vagas imediatas e de cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.730,00 a R$ 11.471,80.
Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as oportunidades disponíveis!
Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as oportunidades disponíveis!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: