Famoso cantor gaúcho, Baitaca sofre acidente de carro em estrada rural do RS Veículo capotou e colidiu em mureta de proteção de uma ponte; cantor teve ferimentos leves e recebeu atendimento médico no local ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 20h27 (Atualizado em 03/02/2025 - 20h27 )

O cantor tradicionalista Baitaca, de 59 anos, conhecido pela música “Do Fundo da Grota”, sofreu um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (3), por volta da meia-noite e trinta. Ele dirigia sua caminhonete em uma estrada rural de Entre Ijuís, no Rio Grande do Sul, quando perdeu o controle do veículo e bateu na grade de proteção de uma ponte.

Para mais detalhes sobre o incidente e a recuperação do cantor, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

