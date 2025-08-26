‘Fará falta amigo’: homem que morreu em trilha de SC era apaixonado pela natureza
Rafael Oliveira, de 48 anos, morreu em trilha na Pedra da Tartaruga, em Garuva, no Norte de Santa Catarina, após sofrer um infarto
Rafael Oliveira, de 48 anos, foi identificado como o homem que morreu na trilha da Pedra da Tartaruga, em Garuva, no Norte de Santa Catarina, neste domingo (24), após sofrer um infarto. Apaixonado por natureza, trilhas e escaladas, Rafael compartilhava nas redes sociais registros de suas aventuras. Após a confirmação da morte, amigos e conhecidos deixaram homenagens nas redes.
Rafael Oliveira, de 48 anos, foi identificado como o homem que morreu na trilha da Pedra da Tartaruga, em Garuva, no Norte de Santa Catarina, neste domingo (24), após sofrer um infarto. Apaixonado por natureza, trilhas e escaladas, Rafael compartilhava nas redes sociais registros de suas aventuras. Após a confirmação da morte, amigos e conhecidos deixaram homenagens nas redes.
Para mais detalhes sobre essa triste história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre essa triste história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: