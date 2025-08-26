Logo R7.com
‘Fará falta amigo’: homem que morreu em trilha de SC era apaixonado pela natureza

Rafael Oliveira, de 48 anos, morreu em trilha na Pedra da Tartaruga, em Garuva, no Norte de Santa Catarina, após sofrer um infarto

ND Mais|Do R7

ND Mais

Rafael Oliveira, de 48 anos, foi identificado como o homem que morreu na trilha da Pedra da Tartaruga, em Garuva, no Norte de Santa Catarina, neste domingo (24), após sofrer um infarto. Apaixonado por natureza, trilhas e escaladas, Rafael compartilhava nas redes sociais registros de suas aventuras. Após a confirmação da morte, amigos e conhecidos deixaram homenagens nas redes.

Para mais detalhes sobre essa triste história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

