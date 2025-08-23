Farmacêutico Ivo Coradelli morre aos 66 anos em Joinville O velório do farmacêutico Ivo Coradelli será realizado nesta sexta-feira (22); ele deixa familiares e clientes fiéis enlutados ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 00h37 ) twitter

Ivo Coradelli, farmacêutico tradicional de Joinville, morreu nessa quinta-feira (21), aos 66 anos. Atuava há décadas no bairro Anita Garibaldi, onde construiu uma carreira sólida com a comunidade. Deixa esposa, três filhos, netos, irmãos, amigos e uma clientela fiel. “Sua partida deixa um vazio enorme em nossos corações, mas também lembranças inesquecíveis de amor, alegria e generosidade”, afirmou a filha Tais Coradelli em mensagem publicada nas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre a vida e legado de Ivo Coradelli.

