'Fazer a bancada tremer': Atleta de SC disputa Mundial de Atletismo Escolar na Sérvia Moradora de Blumenau, Masiel Flamand, de 14 anos, representa o Brasil em uma das principais competições da modalidade ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 00h45 (Atualizado em 04/04/2025 - 00h45 )

A oportunidade de representar o Brasil no Mundial de Atletismo Escolar é celebrada por Masiel Flamand, de 14 anos. A atleta de Blumenau iniciou no esporte aos 12 anos e já detém recordes significativos. Estudante do 9° ano, ela encontrou no esporte uma chance de crescimento e pretende alcançar grandes feitos.

