‘Fazia sinal com a mão’: tio que abusou de sobrinha de 8 anos é condenado a 65 anos em SC

A Justiça de Santa Catarina também determinou o pagamento de R$ 20 mil em danos morais à vítima; os abusos aconteceram em um município...

ND Mais

ND Mais|Do R7

Um tio foi condenado a mais de 65 anos de prisão por estupro de vulnerável contra a própria sobrinha. A Justiça de Santa Catarina também determinou o pagamento de R$ 20 mil em danos morais à vítima e terá de cumprir a pena em regime fechado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes desse caso chocante.

