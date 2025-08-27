‘Fazia sinal com a mão’: tio que abusou de sobrinha de 8 anos é condenado a 65 anos em SC A Justiça de Santa Catarina também determinou o pagamento de R$ 20 mil em danos morais à vítima; os abusos aconteceram em um município... ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 02h37 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h37 ) twitter

ND Mais

Um tio foi condenado a mais de 65 anos de prisão por estupro de vulnerável contra a própria sobrinha. A Justiça de Santa Catarina também determinou o pagamento de R$ 20 mil em danos morais à vítima e terá de cumprir a pena em regime fechado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes desse caso chocante.

