Fé, perseverança e sonhos realizados: histórias de quem teve a vida transformada pela Trimania Casas, carros, ajudar o próximo: contemplados na Trimania realizam os próprios sonhos, os da família ao mesmo tempo que mantém a solidariedade... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 11h11 (Atualizado em 28/02/2025 - 11h11 ) twitter

Mother and daughter embraced at home

As festas de fim de ano promovem a reunião de famílias e amigos e um clima leve, de agradecimento e de planejamento para o novo ciclo que está por vir. Mas, na casa do joinvilense Fernando da Silva, o Natal de 2019 foi de ainda mais festa e leveza. O motivo? Três dias antes, a família ganhou um presente e tanto. Naquele 22 de dezembro, Fernando foi contemplado na Trimania e virou o ano com R$ 500 mil a mais na conta.

Não perca a oportunidade de conhecer mais histórias inspiradoras e como a Trimania transforma vidas! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

