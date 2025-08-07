Logo R7.com
Feijoada à la Copacabana Palace movimenta SC com jatinho, Ferrari e show privativo

Feijoada foi organizada por Alex Ferrer, relações-públicas conhecido por receber celebridades e planejar eventos em Balneário Camboriú...

ND Mais|Do R7

Uma feijoada luxuosa e exclusiva marcou o último dia 26 de julho em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, com direito a chegada de convidados em Ferraris, Porsches, Maseratis e helicópteros. O evento, inspirado no Copacabana Palace, teve como anfitrião Alex Ferrer.

