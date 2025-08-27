Feijoada do Lindacap encerra com show da banda Swing Maneiro Encerrando a temporada 2025, evento combina tradição, gastronomia e samba em um dos espaços mais icônicos de Florianópolis ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 23h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Restaurante Lindacap se prepara para encerrar em grande estilo a temporada da sua tradicional feijoada de inverno. No sábado, 30 de agosto, acontece a última edição do ano, com um clima de celebração e sabor, ao som contagiante da banda Swing Maneiro, que retorna ao palco trazendo o melhor do samba e do pagode para animar o ambiente.

Não perca a oportunidade de vivenciar essa experiência gastronômica única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Estado do Pará é um lixo’: fala de vereador de Joinville sobre migrantes gera indignação

Pai suspeito de estuprar filhas de 9 e 11 anos é preso em SC

Operação Expurgo II cumpre mandados contra pornografia infantil em duas cidades de SC