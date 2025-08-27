Feijoada do Lindacap encerra com show da banda Swing Maneiro
Encerrando a temporada 2025, evento combina tradição, gastronomia e samba em um dos espaços mais icônicos de Florianópolis
O Restaurante Lindacap se prepara para encerrar em grande estilo a temporada da sua tradicional feijoada de inverno. No sábado, 30 de agosto, acontece a última edição do ano, com um clima de celebração e sabor, ao som contagiante da banda Swing Maneiro, que retorna ao palco trazendo o melhor do samba e do pagode para animar o ambiente.
Não perca a oportunidade de vivenciar essa experiência gastronômica única!
