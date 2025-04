Feira CasaPronta Tubarão: confira as novidades para a edição de 2025 Evento ocorre de 4 a 8 de junho, no Farol Shopping; entrada será gratuita ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 08h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 08h40 ) twitter

De 4 e 8 de junho, o Farol Shopping, em Tubarão, no Sul de Santa Catarina, recebe a 13ª edição da Feira CasaPronta. Com entrada gratuita, o evento reunirá 80 expositores dos setores da construção civil, decoração e mobiliário, vindos de diversas regiões do estado e, também, do Rio Grande do Sul.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as novidades e a programação completa do evento!

