Feira de negócios pretende movimentar milhões de reais na cidade mais rica de SC Evento acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no Centreventos Itajaí, e reúne empresas de diversos setores ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 26/08/2025 - 22h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A 1ª Feira de Negócios da Associação Empresarial de Itajaí (ACII) será realizada entre os dias 5 e 7 de setembro, no Centreventos Itajaí. A expectativa da organização é receber cerca de 15 mil visitantes e movimentar cerca de R$ 10 milhões nos três dias de evento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

Leia Mais em ND Mais:

Mais de 9 mil vagas de emprego estão abertas em Santa Catarina; veja como se inscrever

Rosamaria joga? Onde assistir Brasil x Porto Rico ao vivo pelo Mundial de Vôlei Feminino

Chuva forte em SC gera alerta laranja para alto risco de alagamentos