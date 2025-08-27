Feira de negócios pretende movimentar milhões de reais na cidade mais rica de SC
Evento acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no Centreventos Itajaí, e reúne empresas de diversos setores
A 1ª Feira de Negócios da Associação Empresarial de Itajaí (ACII) será realizada entre os dias 5 e 7 de setembro, no Centreventos Itajaí. A expectativa da organização é receber cerca de 15 mil visitantes e movimentar cerca de R$ 10 milhões nos três dias de evento.
