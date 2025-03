Feira de Vinil com mais de dois mil itens colecionáveis acontecerá em Criciúma neste sábado Evento com entrada gratuita será realizado no Criciúma Shopping; discos na feira de vinil serão comercializados a partir de R$ 20 ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 14/03/2025 - 10h06 ) twitter

Mais de dois mil discos de vinil estarão disponíveis na 1ª Feira de Vinil de 2025 do Criciúma Shopping. O evento será realizado neste sábado (15) e domingo (16), no Hall Central do Shopping da Família, em Criciúma. CDs nacionais e importados, além de camisetas e canecas temáticas, também estarão expostos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este evento imperdível!

