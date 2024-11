Feira Desbravalley mobiliza mais de 24 mil participantes em Chapecó Feira Desbravalley mobiliza mais de 24 mil participantes em Chapecó ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 20h10 (Atualizado em 07/11/2024 - 20h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Feira Desbravalley

Com recorde de público e um ambiente repleto de inovação, a Feira Desbravalley encerrou sua primeira edição como um marco para o ecossistema tecnológico do Oeste catarinense. O evento, realizado no Parque de Exposições Dr. Valmor Lunardi, recebeu mais de 24 mil visitantes durante os cinco dias, criando conexões estratégicas entre empresas, startups, universidades e especialistas do Brasil e do exterior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse evento inovador!

Leia Mais em ND Mais:

Cachorro é resgatado após ficar preso em tubulação de ar-condicionado; veja o resgate

Prédio desaba após explosão e mata 3 pessoas em Maceió; avô e neto estão entre as vítimas

Negros são quase 90% dos mortos pela polícia no Brasil em 2023, com sete vítimas por dia