Feira Home retorna a Balneário Camboriú com entrada franca e direta ao consumidor final Com entrada gratuita e mais de 50 expositores confirmados, evento acontece de 11 a 13 de abril e traz produtos com preços direto de... ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reconhecida por reunir em um só lugar as principais tendências do mercado de interiores, a Feira Home & Decor chega à sua segunda edição em Balneário Camboriú com uma proposta ainda mais robusta e atrativa. O evento, que acontece de 11 a 13 de abril no Expocentro Júlio Tedesco, tem entrada gratuita e contará com mais de 50 expositores de móveis, itens de decoração e soluções para quem está construindo, reformando ou simplesmente deseja repaginar os ambientes da casa.

Não perca a chance de conferir as novidades e oportunidades incríveis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

60% dos MEIs no Brasil planejam investir nos próprios negócios em 2025, aponta pesquisa

Criciúma x Operário: onde assistir ao vivo, escalações e horário

Corpo de homem desaparecido é encontrado esquartejado em pequena cidade de SC