Feirão de empregos de multinacional em SC tem 350 vagas com salários a partir de R$ 2,7 mil

A multinacional Tupy promove neste sábado (26) um feirão de empregos em Joinville, com cerca de 350 vagas disponíveis. O evento ocorre das 9h às 14h, na sede da Associação Atlética Tupy, no bairro Boa Vista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as oportunidades!

