Feirão de terrenos: oportunidade única para realizar o sonho da casa própria

Se você está em busca de um terreno para construir seu futuro, o momento ideal chegou! Nos dias 22 e 23 de março, a Irineu Imóveis promove o Feirão de Terrenos, um evento imperdível que acontecerá na Praça da Bandeira, bem no centro de Joinville, ao lado do terminal de ônibus e em frente ao prédio da empresa. Durante o feirão, os visitantes terão acesso a condições exclusivas e oportunidades únicas para garantir um lote com facilidades de pagamento.

Não perca essa chance incrível de realizar o sonho da casa própria! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

