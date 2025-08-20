Felca vira nome de frente parlamentar em SC de combate à adultização e a exploração infantil Felca – Frente de Enfrentamento Local Contra a Adultização – será responsável por integrar e coordenar ações de fiscalização e repressão... ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 09h58 ) twitter

O Projeto de Lei do deputado Jessé Lopes (PL), que institui a Política Estadual de Prevenção e Combate à Exploração Comercial e à Adultização de Crianças, foi protocolado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A proposta também prevê a criação da Felca (Frente de Enfrentamento Local Contra a Adultização), responsável por integrar e coordenar ações de fiscalização e repressão em todo o estado.

