Felca vira nome de frente parlamentar em SC de combate à adultização e a exploração infantil
Felca – Frente de Enfrentamento Local Contra a Adultização – será responsável por integrar e coordenar ações de fiscalização e repressão...
O Projeto de Lei do deputado Jessé Lopes (PL), que institui a Política Estadual de Prevenção e Combate à Exploração Comercial e à Adultização de Crianças, foi protocolado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A proposta também prevê a criação da Felca (Frente de Enfrentamento Local Contra a Adultização), responsável por integrar e coordenar ações de fiscalização e repressão em todo o estado.
Para saber mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
